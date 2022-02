Helau ins Wohnzimmer: Gundelsheimer Carneval-Verein ist "alles außer gewöhnlich"

per Mail teilen

Keine Umzüge, keine Prunksitzungen. Vermisst wird das echte Faschingsgefühl auch beim Gundelsheimer Carneval-Verein 1962 e. V. Der dachte sich aber was aus.

Doch anstatt die Köpfe in den Hexenkessel zu stecken, haben sich die Narren eine Alternative überlegt.

Passend zum 60-jährigen Vereinsjubiläum sollte der Fasching 2022 in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) "alles außer gewöhnlich" werden. Dass Corona aber auch in diesem Jahr einen Strich durch die Karnevals-Rechnung machen könnte, war schnell klar, so Präsident Hans-Peter Bechtold im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Bereits im Sommer hatten die Gundelsheimer Narren daher die Idee zur Online-Prunksitzung.

Livestream am Freitagabend

Um 19:59 Uhr am Freitagabend geht's los: Über die Homepage des Gundelsheimer Carneval-Vereins können interessierte Narren den Livestream starten. "Eine Prunksitzung in gewohnter Manier, darauf können sich die Leute freuen", verkündet der Präsident Hans-Peter Bechtold stolz. Tanz, Bütt, Gesang - alles, was zu einer echten Prunksitzung dazugehört, wurde vorab aufgezeichnet.

Der Aufwand dafür war groß: "Etliche Hunderte Stunden" stecken mit Produktion und Nachbearbeitung in der rund zweistündigen Online-Prunksitzung, erzählen Marcel Petrasch und Christoph Platzer aus dem vereinsinternen Technik-Komitee.

"Es ist anders, keine Frage - aber mindestens genau so gut wie sonst!"

Durch den Livestream soll ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, auch wenn alle Narren einzeln verteilt in ihren Gundelsheimer Wohnzimmern sitzen. Per Chat-Funktion können die Faschingslustigen auf die Darbietungen reagieren und sich unterhalten.

Das Gundelsheimer Narren-Paket soll für echtes Faschingsgefühl sorgen SWR

Narren-Paket fürs Faschingsgefühl

Damit auch echtes Faschingsgefühl aufkomme, habe sich der Verein zusammen mit seinen Werbepartnern etwas ganz besonderes einfallen lassen, erklärt Präsident Hans-Peter Bechtold: "Ein Narren-Paket mit süßem Orden, saurem Orden - alles, was man so braucht zum Faschingfeiern!" Am Donnerstagabend konnten die Pakete im Vereinsheim abgeholt werden.

Die vorfreudigen Abholer Werner Mader und Werner Steigleder waren begeistert vom Inhalt der Narren-Pakete: "Von Wein über saure Gurken und Currywurst im Glas bis hin zu Luftschlangen und Kaffee für den Morgen danach wurde wirklich an alles gedacht." Die Streaming-Aktion sei eine tolle Alternative zum "echten Fasching", sind sich die zwei einig. Beide werden den Abend jeweils mit ihren Familien im Wohnzimmer feiern, vor allem Werner Maders elfjährige Enkelin freue sich schon, zu Hause verkleidet Fasching zu feiern.

Wer nicht genug bekommt, kann mehrmals streamen feiern

Nicht nur diesen Freitagabend, auch am Samstag, den 26. Februar um 19:59 Uhr und am Sonntag, den 27. Februar um 15:59 Uhr wird der Livestream angeboten. Der Stream ist kostenlos. Über Spenden für den Verein und die Jugendarbeit würde man sich aber natürlich freuen, so der Präsident.