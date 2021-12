Große Faschings-Enttäuschung in Bühlerzell

Auch 2022 wird es kein Helau und Alaaf nach gewohnter Bühlerzeller Manier geben. Welche Folgen die Absage des Faschingsumzugs für die Vereine hat.

Zum zweiten Jahr in Folge muss der Umzug in Bühlerzell (Landkreis Schwäbisch Hall) wegen der Coronapandemie ausfallen. Bürgermeister Thomas Botschek gab die Absage bereits am vergangenen Montag in der Gemeinderatssitzung bekannt.

Die Umzugs-Absage tut weh

Bernd Funk ist Vorstand der Musikkapelle Bühlerzell. Musikkapelle und Sportverein organisieren normalerweise zusammen mit der Gemeinde den Faschingsumzug in Bühlerzell. Dass es wieder ein umzugsloses Jahr geben wird, tut weh.

"Es hat sich schon länger angebahnt, dass der Umzug wahrscheinlich nicht durchführbar ist. Aber wenn's dann tatsächlich soweit ist, dann trifft's einen schon."

Corona-Situation sorgt für zu große Planungsunsicherheit

Im Oktober hatte man noch gehofft, dass Umzüge möglich sein würden, auch ohne Kontrollen im Freien. Knapp zwei Monate später mussten die verantwortlichen Vereine und die Gemeinde dann einsehen: "Die Zahlen in den letzten Wochen haben aber dann gezeigt, dass das einfach unrealistisch ist." Organisatorisch sei der Umzug daher nicht umsetzbar, so Funk.

Der Aufwand und die Infrastruktur im Hintergrund des Umzugs sei unfassbar groß, erklärt Funk im Gespräch mit dem SWR. Sanitär, Deutsches Rotes Kreuz, Security - das alles bedeute hohe Ausgaben, mit denen man in Vorleistung gehen müsste. Diese Kosten werden durch die Absage zum jetzigen Zeitpunkt vermieden.

2020 fand der letzte Faschingsumzug in Bühlerzell statt. privat

Bühlerzeller Vereine leiden unter dem Verlust der Einnahmequelle

Nicht nur der große Faschings-Spaß geht durch die Umzugs-Absage flöten. Für die Bühlerzeller Vereine bedeutet sie vor allem: Keine Einnahmen, zum zweiten Jahr in Folge. Normalerweise verdienen sie beim Fasching Geld, um ihre Vereinstätigkeit das Jahr über finanzieren zu können. Die Organisatoren um Bernd Funk bekamen gespiegelt, dass die Vereinskassen unter dem Verlust der Einnahmequelle leiden würden.

Noch kein alternatives Faschingskonzept ausgetüftelt

Über Faschingsfeiern per Videocall oder im kleinen Kreis kann Bernd Funk Stand jetzt noch keine Aussage treffen. Nach der Umzugs-Absage müsse man sich erstmal sortieren und über alternative Konzepte nachdenken.

Videokonferenz zum 11.11.2020 in Bühlerzell privat

Gemischte Gefühle bezüglich Fasching 2023

Bernd Funk hofft, dass der Umzug 2023 wieder stattfinden kann und die Lust aufs Faschingfeiern vielleicht sogar noch größer ist. Aber auch Sorgen hat er: Dass Gruppen sich nach der zweijährigen Zwangspause verlieren könnten. Ob der Umzug 2023 stattfindet, darüber wollen die Organisatoren im nächsten Herbst entscheiden. Bis dahin wolle man die Pandemie beobachten.