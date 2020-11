Den heutigen Faschingsauftakt um 11:11 Uhr werden viele Vereine im Internet begehen. Davon ist Ute Schwarz, die Vizepräsidentin des Landesverbandes Württembergischer Karnevalvereine aus Massenbachhausen überzeugt: "Es wird kleine Eröffnungsreden der Vereine zum 11.11. geben. Manche gehen in die Bütt, von manchen gibt's vielleicht einen kleinen Zusammenschnitt von ihrem Verein, was die Mädels dann doch trainiert haben, so lange es möglich war in der kurzen Zeit. Also, ich glaube, dass die Vereine da sind und Karneval ist da. Das kann man nicht absagen und genauso am 6. Januar geht es weiter bis Aschermittwoch."