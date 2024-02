per Mail teilen

Nach dem Fasching kommt die Erkältung. Das lehren die Erfahrungen der Ärzteschaft und die Statistik der Krankenkassen. In diesem Jahr gibt es zudem schon viele Erkrankte.

Zurzeit sind besonders viele Menschen erkältet. Nach der Faschingszeit mit Schunkeln, großen Gesellschaften und Feiern könnte da noch etwas folgen. Hausarzt Tobias Neuwirth aus Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) sagte dem SWR, bei ihm in der Praxis gibt es schon jetzt so viele Erkältungsfälle wie noch nie zuvor und der Fasching könnte das noch weiter verstärken. Junge Menschen in Feierlaune und Menschen, die selbst Kinder haben oder mit ihnen arbeiten, sind gerade besonders gefährdet.

Auch die Vorsitzende der Kreisärzteschaft in Schwäbisch Hall, Elisabeth Koerber-Kröll, behandelt derzeit fast ausschließlich Erkältungen. Dabei ließe sich kaum sagen, ob der Fasching mit Prunksitzungen und Partys das noch einmal deutlich verstärke - es sei aber sehr plausibel. Schließlich sitzen die Leute dort oft eng aufeinander. Dabei spielen Coronaviren, gleichermaßen aber auch Grippe- und Influenzaviren eine Rolle. Auch Adenoviren seien im Umlauf, die zum Beispiel Schnupfen und Bindehautentzündung auslösen können.

Krankenkassen erwarten Anstieg

Die Statistiken der Krankenkassen zeigen rückblickend einen möglichen Zusammenhang zur Faschingszeit. Wie stark, das wird wahrscheinlich der kommende Montag zeigen. Bis dahin melden sich viele krank, die kurz nach Aschermittwoch bis zum Wochenende krank geworden sind, wie Datenexperte Simon Dally erklärt.

Die neuen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen am "Montag danach" liegen über die letzten Jahre circa 40 Prozent über den Werten anderer Montage um diese Jahreszeit.

Eine Ausnahme bilde nur das Jahr 2021 - hier gab es pandemiebedingt kaum Feiern und auch keinerlei erhöhte Krankmeldungen nach Fasching, so der Experte. Das gleiche Bild beobachtet auch die Techniker Krankenkasse. 2022 und 2023 sind in der Fastnachtswoche und der darauffolgenden die Krankmeldungen noch einmal angestiegen, bevor die Meldungen kontinuierlich wieder abgenommen haben, so eine Sprecherin auf SWR-Anfrage.

Diakoneo Krankenhaus bleibt gelassen

Das Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall erwartet keine größere Zahl an schweren Erkältungsfällen, die bald nach Fasching im Krankenhaus behandelt werden müssen, so ein Sprecher. Auch bislang seien die "verrückten Tage" im Diak immer gut zu beherrschen gewesen.