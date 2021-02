Jahrein, jahraus schallte der Ruf "Rootze Helau" durch die Gassen Oberlaudas (Main-Tauber-Kreis). 2021 leider nicht: Corona hat die Narren fest im Griff. Doch wer nicht auf die Straßen kann, schickt eben lustige Videos durch die virtuelle Welt.

Und so startete die Narrengesellschaft Oberlauda in diesem besonderen Geburtstags- und Corona-Jahr eine Fastnachts-Video-Kampagne. Videos von der Eröffnung, über die Ordensübergabe bis hin zum Narrenbaumstellen - insgesamt 14 Filmchen stehen schon online und ein Ende ist nicht in Sicht, sagte Präsident Holger Ebert dem SWR Studio Heilbronn.

"Corona hat uns nicht die Kette angelegt, wir haben die Fastnacht kurzerhand ins Netz verlegt." Holger Ebert, Präsident der Narrengesellschaft Oberlauda

Eine besondere Kampagne 2020/21

Der Rosenmontag

Das Narrenbaumstellen

Der Bauernball

Das Fahnenhissen

Rosenmontag und Faschingsdienstag in Narrenhand

Mit einem großem Start begann die Fastnacht 1955. Seit dieser Zeit ziehen alljährlich am Rosenmontag ein Fastnachtszug und am Faschingsdienstag ein Kinderumzug durch die Straßen. Kaum auszudenken, was in diesem 66. Jahr in Oberlauda zu erleben gewesen wäre, wenn da nicht Corona wäre.

Und so hoffen die Fastnachtsfans aus dem Main-Tauber-Kreis auf eine neue, bessere Kampagne 2021/22: Zunächst sei die Online-Geschichte nicht so gut angekommen, doch mittlerweile gehe sie "durch die Decke", so der Präsident. Dennoch, so sein Fazit: "So eine Kampagne sollte es nie wieder geben!"