Für viele Närrinnen und Narren beginnt jetzt die heiße Phase der Faschingszeit. An diesem Wochenende gibt es viele Prunksitzungen, Umzüge und Kinderfasching in Heilbronn-Franken.

Die Faschingssaison steuert allmählich auf ihren Höhepunkt zu. Überall in der Region Heilbronn-Franken gibt es am Wochenende verschiedene Veranstaltungen. Faschingsfreunde kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Am Samstag heißt es um 14:11 Uhr wieder "Jagstfeld Helau" im Bad Friedrichshaller Stadtteil (Kreis Heilbronn). Die Hühnerlaus-Narren veranstalten einen Umzug und einen Kinderfasching.

Talheim lädt zur Prunksitzung im Jubiläumsjahr

In Talheim (Kreis Heilbronn) in der Schlossberghalle findet am Samstag ab 19:59 Uhr die Prunksitzung im 55. Jubiläumsjahr des Talheimer Carnevalsverein statt. Die Veranstaltung ist eigentlich ausverkauft, aber es gibt noch Karten über eine Warteliste, heißt es auf der Website des Vereins. In der Deutschmeisterhalle veranstaltet der Gundelsheimer Carnevals Verein (Kreis Heilbronn) zwei Prunksitzungen am Wochenende.

In Schöntal-Aschhausen (Hohenlohekreis) feiern die Aschhäuser Nachtwächter ihre Prunksitzung ab 20:00 Uhr im Gemeindehaus. Die Prunksitzung der Siglinger Marktflecken beginnt um 19:11 Uhr in der Sturmfedernhalle Neudenau (Kreis Heilbronn).

Fasching mit buntem Programm für die Kleinen

Am Sonntag, schließt sich ab 14:11 Uhr der Kinderfasching an. Auch in in Frankenhardt-Honhardt (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es am Sonntagmittag viel gute Laune und ein buntes Programm beim Kinderfasching in der Sandberghalle.