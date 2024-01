Narren aus Heilbronn-Franken starten in die Hochphase der Faschingszeit

Ab dem Dreikönigstag starten die Narren in die Hochphase der Faschings- und Karnevalszeit. Bereits am Wochenende gibt es einige Veranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken.

Ab dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, geht es langsam in die Hochphase der Faschings- und Karnevalszeit. Viele Vereine läuten diese bereits am Wochenende mit kleineren Veranstaltungen ein. In Brackenheim startet die 1. Fasnetzunft traditionell vor dem großen Umzug am Samstag mit dem Häsabstauben und der Taufe von Neulingen. Auch die Bad Rappenauer Wolfsstecher stauben ihre Masken am Samstag ab, bevor es in die Prunksitzungen geht.

Talheimer Carnevalsverein startet mit einem Narrengottesdienst

In Talheim veranstaltet der Talheimer Carnevalsverein einen Narrengottesdienst in der katholischen Kirche, anlässlich ihres 55. Jubiläums unter dem Motto "Lustig mit Glitzer in Blau - 55 Jahre TCV". Nicht nur die Dekoration bei den Sitzungen wird aufwendiger in diesem Jahr, auch der Umzug am 4. Februar 2024 wird größer.

In Bühlertann wird der Narrenbaum aufgestellt

In Bühlertann stellt das Fastnachtskomitee ganz traditionell am Sonntag den Narrenbaum auf. Dazu ist wiederum ein kleiner Umzug geplant, beginnend bei der Fa. AS-Motor, der um 14:30 Uhr startet. Für Essen, Getränke und fetzige Musik mit DJ Rita ist bestens gesorgt.