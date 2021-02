Polarluft in der Region Heilbronn-Franken - unterm Häs wäre es jetzt eisig kalt. Dieses Jahr heißt es ohnehin: Fasching findet auf dem Sofa statt. Und so feiern auch die Geburtstagskinder aus dem Kraichgau ihren 55. in vielen verschiedenen Wohnzimmern.

Und so geht es in Bad Rappenau-Heinsheim (Kreis Heilbronn) wie vielerorts auch digital und per Video zur Sache. Jeder für sich und doch gemeinsam - so ist ein Film für das SWR Studio Heilbronn entstanden. Wir sagen: "Danke" und gratulieren zum 55. Geburtstag.

Spielend einen Faschingsumzug auf die Beine gestellt

Einen bunten und fröhlichen Faschingsumzug wie im vergangenen Jahr wird es im Corona-Jahr 2021 nicht geben. Also haben sich Beate Krieger und Holger Dittmar vom Heinsheimer Carnevalverein ihren ganz persönlichen Faschingsumzug fürs Wohnzimmer gebastelt - herhalten mussten die Spielsachen der Kinder.

55 Jahre "Hoose Helau"

Bei all dem Frohsinn, den die Heinsheimer verbreiten, ist es aber dennoch nicht unbedingt leicht gerade in diesem Jahr, Karneval nur online oder per Videobotschaft zu feiern. 55 Jahre - eine Schnapszahl, die eigentlich ein riesiges Ereignis hervorgerufen hätte. Aber immerhin können die Heinsheimer Narren hier ihre digitale Jubiläumszeitung vorstellen.

Happy Birthday, Heinsheimer Carnevalverein! Diese Bilder erinnern an die vergangenen Kampagnen.