Fasching fällt aus! Doch nicht bei uns. Das SWR Studio Heilbronn steigt für Sie in die Bütt - oder besser - lässt steigen: Pius Haaf, Mitglied des Gundelsheimer Carneval-Vereins, präsentiert exklusiv bei uns seinen "Stubenhocker".

Trotz Corona hat Pius Haaf für das SWR Studio Heilbronn seine Narrenkappe aufgesetzt. Er wurde durch die SWR-Fernsehsendung "Schwäbische Fasnet aus Donzdorf" ein landesweit bekannter Büttenredner. Fast ein Dutzend Mal stand er in der Live-Sendung entweder in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) oder in Donzdorf (Kreis Göppingen) auf der Bühne.

Aufzeichnung in der gespenstisch leeren Deutschmeisterhalle

Doch in dieser närrischen Saison gab es keine Live-Sendung im SWR, stattdessen ein "Best Of". Doch wer ein Narr von ganzem Herzen ist, der will die Zeitgeister trotzdem kritisch beleuchten. In der gespenstisch leeren Deutschmeisterhalle in Gundelsheim stand er auf der Bühne – vor geschlossenem Vorhang - und präsentierte exklusiv für das SWR Studio Heilbronn seinen "Stubenhocker". Dafür von uns einen Tusch und riesigen Applaus.

Gundelsheimer müssen einfach raus

Normalerweise steppt am Faschingsdienstag in Gundelsheim beim großen Umzug und dem Straßenfasching der Bär. Doch heuer werden wohl alle in ihren Stuben hocken - ein paar Narren treibt es dennoch raus. Im Gepäck das Handy. Danke für dieses wundervolle Video.

Schon am Elften Elften waren die Gundelsheimer nicht mehr zu halten