In Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) lassen sich die Narren wegen Corona auf keinen Fall einen Strich durch ihre Faschingsrechnung machen. Ihr Ideenreichtum ist ungebrochen.



Raus in die Natur oder rein ins Wohnzimmer: Irgendwie ist ein Bühlerzeller irgendwo immer alleine. Und dann kann er oder sie ein kleines Video produzieren. Zusammengeschnitten ergibt es dann einen Einblick ins bunte Faschingstreiben 2021. Spaß ist in Bühlerzell also trotz Corona garantiert. Aber - sehen Sie doch selbst:

"Fasching en dr Box"

Und damit nicht genug: Dieses Jahr hieß es in Bühlerzell übrigens auch noch "FASCHING EN DR BOX", organisiert in erster Linie vom Nachwuchs. Geplant waren zunächst 100 Boxen, daraus wurden aufgrund der starken Nachfrage am Schluss 350. Was in den Boxen steckte, wurde als Überraschung geheim gehalten, sie versprachen aber auf alle Fälle "Spitzenunterhaltung". Ausgeliefert wurden die Boxen am Samstag, 6. Februar.

Gefüllt waren sie mit regionalen Spezialitäten: Gulasch-Suppe, Faschingsküchle und Faschingsbier, außerdem Chips, Sekt, einem Flaschenöffner, Luftschlangen und Bonbons. Das abendfüllende Programm war auf einer kleinen USB-Karte, die man an den Fernseher anschließen konnte: Aufzeichnungen vergangener Prunksitzungen, gemischt mit neuen Videos, Garde- und Showtänzen, Guggamusik und eine Online-After-Show-Party.

Fasching per Videokonferenz

Schon zum Faschingsauftakt waren die Bühlerzeller Narren erfinderisch: Per Videokonferenz machten sie ihren 11.11.2020 online zum Ereignis.