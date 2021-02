Schunkeln, tanzen und feiern gehört zur Fastnacht dazu. Und weil das 2021 nicht möglich ist, wurde die Bühlertanner Fastnacht kurzum abgesagt. Doch da geht doch noch was.

Das gab es schon einmal in der Bühlertanner Geschichte: Bereits im Jahr 1991, während des Golfkriegs, wurde in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) kein Fasching gefeiert. 2021 wird zwar nicht live und in Farbe gefeiert, dafür aber nicht weniger bunt: Zum ersten Mal in der Bühlertanner Fastnacht lief die Prunksitzung online ab. Hunderte Zuschauer ließen sich am Samstag, 30. Januar, das von der Covid-Chaos-Crew zusammengestellte Programm nicht entgehen. Hier das bunte Treiben noch einmal in voller Länge:

In Erinnerungen schwelgen

Es sind Bilder, die es so in diesem Jahr nicht geben wird: Buntes Treiben, fröhliches Feiern, ausgelassenes Zusammensein - so hat Bühlertann 2020 Fasching gefeiert.