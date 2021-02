per Mail teilen

Coronabedingt hält sich das Faschingstreiben in Heilbronn-Franken in Grenzen. Doch wie viele andere Faschingsvereine lässt sich auch die Wimpfener Faschingsgesellschaft (WFG) nicht reinreden. Für den SWR bleiben sie fit und auf dem Laufenden.

Lang ist's her: Einst sind die Narren durch die Straßen Bad Wimpfens gelaufen. Jetzt muss ein Laufband herhalten. (Archivbild aus dem Jahr 2012) SWR

Wegen Corona läuft einfach nichts: In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sehr wohl - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich der Vorstand der WFG, Rainer Stegmaier, höchstpersönlich. Ab aufs Laufband hat er zu sich gesagt. Außerdem kann man sich so fit halten für die nächste Kampagne! Und am Ende hat er sein Versprechen tatsächlich wahr gemacht hat. Der Beweis ist dieses Video, das uns brandaktuell erreicht hat.

Der Gaudiwurm rollt trotz Corona

Wie in jedem Jahr rollt auch 2021 der traditionelle Gaudiwurm durch Bad Wimpfen. Aufgrund der diesjährigen Situation allerdings in anderer und etwas kleinerer Form: Carolin Lang und ihre Söhne, Fans der Wimpfener Faschingsgesellschaft, haben viele bunte Umzugswagen gebastelt - und zwar aus ganz vielen bunten Legosteinen - mehrere hundert Steine waren es bestimmt. Not macht eben erfinderisch.