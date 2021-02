Deutschland befindet sich im Lockdown: Geschäfte geschlossen, Kitas und Schulen zu und auch das bunte Faschingstreiben ist abgesagt. Doch nicht überall: Fasching mal virtuell - hier haben die Vereine das Sagen in Wort und Video.

Corona hat den Fasching nicht nur in der Region ausgebremst: Keine Umzüge, keine Rathaus-Stürme, keine Faschingsbälle und auch keine Prunksitzungen. Doch ein bisschen geht immer, sagen sich die meisten Vereine und stellen hier bei uns ihren Fasching 2021 vor.

BÜHLERZELL lässt sich von Corona den Spaß nicht nehmen

In Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) lassen sich die Narren wegen Corona auf keinen Fall einen Strich durch ihre Faschingsrechnung machen. Ihr Ideenreichtum ist ungebrochen. Aber - sehen Sie selbst:

"Fasching en dr Box"

Und damit nicht genug: Dieses Jahr hieß es in Bühlerzell übrigens auch noch "FASCHING EN DR BOX", organisiert in erster Linie vom Nachwuchs. Geplant waren zunächst 100 Boxen, daraus wurden aufgrund der starken Nachfrage 350. Was in den Boxen steckte, wurde als Überraschung geheim gehalten, sie versprachen aber auf alle Fälle "Spitzenunterhaltung". Ausgeliefert wurden die Boxen am Samstag, 6. Februar.

Gefüllt waren sie mit regionalen Spezialitäten: Gulasch-Suppe, Faschingsküchle und Faschingsbier, außerdem Chips, Sekt, ein bedruckter Flaschenöffner, Luftschlangen und Bonbons. Das abendfüllende Programm war auf einer kleinen USB-Karte, die man an den Fernseher anschließen konnte: Aufzeichnungen vergangener Jahre, gemischt mit neuen Videos. Garde- und Showtänze, Guggamusik und eine online-After-Show-Party. Na, wenn das kein echter Fasching ist?!

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Schrill und bunt wurde in Bühlerzell 2020 Fasching gefeiert. privat

In BAD WIMPFEN hält man sich fit

Es läuft einfach nichts. Oder doch? In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sehr wohl - und zwar der Vorstand der Wimpfener Faschingsgesellschaft (WFG), Rainer Stegmaier, höchstpersönlich.

Ab aufs Laufband, hat er sich gesagt, und sich fit halten für die nächste Kampagne! Aber - schauen Sie am Dienstag einfach selbst, ob er sein Versprechen tatsächlich wahr gemacht hat. Es bleibt spannend.

Der Gaudiwurm rollt trotz Corona

Wie in jedem Jahr rollt auch 2021 der traditionelle Gaudiwurm durch Bad Wimpfen. Aufgrund der diesjährigen Situation allerdings in anderer und etwas kleinerer Form: Carolin Lang und ihre Söhne, Fans der Wimpfener Faschingsgesellschaft, haben viele bunte Umzugswagen gebastelt - und zwar aus Hunderten von bunten Legosteinen. Not macht eben erfinderisch.

Eine Erinnerung an das Jahr 2012. 2021 gibt es in Bad Wimpfen nicht mal ein Prinzenpaar. SWR

GUNDELSHEIM steigt dennoch in die Bütt

Es ist auf jeden Fall eine "außergewöhnliche Kampagne", so sagt der Gundelsheimer Carneval-Verein. Auch wenn es 2021 kein Motto gibt und auch viele anderen Dinge ins Wasser fallen müssen, so will man trotz allem "karnevalistischen Frohsinn unter Beachtung aller Regeln zum Schutz unserer Gesundheit bieten", so steht es auf der Internetseite. Und wie das geht? Na, am besten virtuell:

Schon am Elften Elften waren die Gundelsheimer nicht mehr zu halten

Und normalerweise steppt am Faschingsdienstag in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) beim großen Umzug und dem Straßenfasching der Bär. Doch heuer werden wohl alle in ihren Stuben hocken (müssen). Und genau das ist der Titel der diesjährigen Bütt von Pius Haaf: "Der Stubenhocker". Und die gibt es pünktlich zum Altweiberfasching am kommenden Donnerstag hier bei uns zu sehen, eine echte Weltpremiere.

Die Schlackohren aus ASSAMSTADT

"Mensch, wer hätte das gedacht, dass das kleine Virus uns an Forschenocht das Licht ausmacht?" Die Schlackohren aus Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) haben deshalb ein Video mit Bildern aus lustigeren Tagen online gestellt. Hier geht's zum Video.

Tausende von Narren feierten noch im vergangenen Jahr beim Umzug in Assamstadt. SWR

BINSWANGEN lässt sich nicht unterkriegen

In Erlenbach-Binswangen (Kreis Heilbronn) hat aufgrund der Pandemie das Vereinsleben der Carnevals-Clubs "Binswanger Boschurle" gelitten wie noch nie: "Der Trainingsbetrieb wurde gänzlich verboten, wichtige Veranstaltungen gecancelt", sagt Daniel Scholl dem SWR. Doch auf der Internetseite heißt es auch: "Die Boschurle werden diese Phase meistern, weil wir als Boschurle fest zu unserem Verein stehen." Und deshalb haben sie uns auch ein Selfie-Video versprochen. Wir sind sehr gespannt.

Der HEINSHEIMER Carnevalverein feiert Jubiläum

Auch in Bad Rappenau-Heinsheim geht es digital und per Video zur Sache. Dort haben Beate Krieger und Holger Dittmar ihren ganz persönlichen Faschingsumzug fürs Wohnzimmer gebastelt - herhalten mussten die Playmobil-Spielsachen der Kinder.

55 Jahre "Hoose Helau"

Fasching nur online feiern ist für den Heinsheimer Carnevalverein in diesem Jahr nicht einfach. Denn der Verein feiert 55. Jubiläum. Mit Stolz stellen sie hier ihre digitale Jubiläumszeitung vor. Wir gratulieren!

Das Fastnachtskomitee BÜHLERTANN hält online zusammen

Schunkelrunden, tanzen und feiern gehört zur Fastnacht dazu. Und weil das 2021 nicht möglich ist, wurde die Bühlertanner Fastnacht (Kreis Schwäbisch Hall) abgesagt. Das gab es schon einmal in der Geschichte: Bereits im Jahr 1991 während des Golfkriegs wurde kein Fasching gefeiert.

2021 wird zwar nicht live und in Farbe gefeiert, dafür aber nicht weniger bunt: Zum ersten Mal in der Bühlertanner Geschichte lief die Prunksitzung online ab. Hunderte Zuschauer ließen sich am Samstag, den 30. Januar, das von der Covid-Chaos-Crew zusammengestellte Programm nicht entgehen. Hier können Sie sich das bunte Treiben miterleben:

Fastnachtsgesellschaft "KALROBIA" INGERSHEIM

Kein Rathaussturm in Ingersheim (Main-Tauber-Kreis) in dieser Kampagne? Nein, das geht doch nicht, sagten sich die Narren. Niemals. Die "Kalroben" hatten sich für den 11.11. einen Rathaus-Sturm mal anders ausgedacht. Ein Rückblick:

TALHEIMER Carnevalsverein

Um diese Jahreszeit ist ganz Talheim (Kreis Heilbronn) normalerweise in närrischer Hand. 2021 wird leider kein "Daale Dalau" zu hören sein. Oder vielleicht doch? Wir lassen uns überraschen.

Faschingsbegräbnis am Aschermittwoch in Talheim: Doch, dass der Fasching dieses Mal so lange schlummert, das hätte wohl niemand für möglich gehalten. SWR

Karnevalsgesellschaft "Die Sulmtalnarren" ELLHOFEN

Die Sulmtalnarren aus Ellhofen (Kreis Heilbronn) setzen auf Erinnerungen: Auf ihrer Facebook-Seite ist zu lesen: "In knapp 30 Minuten würde er losziehen, unser Gaudiwurm, durch die Straßen von Ellhofen. Wir lassen uns die Laune nicht verderben und erfreuen uns an den Fotos aus den letzten Jahren. Macht mit und lasst gemeinsam unseren Umzug aufleben - postet ein Foto vom Ellhofener Umzug aus den letzten Jahren. Wir grüßen euch mit drei kräftig donnernden 'Sulmtal Ellauh'".

Und damit nicht genug: Auch im Corona-Jahr 2021 wird das Häs bei den Ellhofenern ausgepackt. Das brauchen sie nämlich für ihre Blutspende-Aktion am Rosenmontag, 15. Februar, in der Ellhofener Gemeindehalle.