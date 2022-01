Über 200.000 Euro Fördergelder für Familienzentren

per Mail teilen

Das Landratsamt zahlt in Kürze die Fördergelder für die Familienzentren im Main-Tauber-Kreis für das Jahr 2021 aus. Zudem wurden Eckpunkte für die Vergabe der Fördermittel festgelegt. Insgesamt belaufen sich die Zuschüsse auf knapp 220.000 Euro. Antragsberechtigt sind die Städte und Gemeinden des Landkreises oder freie Träger wie beispielsweise der Caritasverband oder das Diakonische Werk. Diese betreiben die Familienzentren dann in enger Abstimmung mit den Kommunen. Je nach Starttermin und Personalausstattung liegen die Zuschusshöhen zwischen 3.000 und 58.000 Euro. Die Einrichtungen sollen generationenübergreifend als Anlaufstelle für alle Bürger in der Gemeinde dienen. Neben Tageseinrichtungen für Kinder gehören auch Beratungsstellen zu den Schwerpunkten.