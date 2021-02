Der Kreis Schwäbisch Hall will in der Pandemie jetzt seine Familienbetreung ausbauen. Derzeit berät die Behörde am Telefon, künftig soll es auch ein Angebot per Video geben, heißt es in einer Mitteilung. So soll den Betroffenen unter anderem bei Konflikten mit Home-Office und Online-Schulunterricht geholfen werden.