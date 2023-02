Familie in Krisenzeiten: "Ein ständiger Spagat"

Die vielfältigen Krisen treffen besonders Familien. Eine SWR Umfrage zeigt ihr Erleben. Mit dabei ist auch eine Familie aus Brackenheim (Kreis Heilbronn).

"Der Alltag ist kein Spaziergang, eher ein ständiger Spagat", das berichtet eine Teilnehmerin der SWR Umfrage aus Brackenheim (Kreis Heilbronn) über ihr aktuelles Leben mit Mann und zwei Kindern zwischen 7 und 12. Ein großes Problem ist die Inflation. Sie sparen gerade an jeder Schaufel Pellets für ihre Heizung, wie sie sagt. Der Südwestrundfunk hatte eine Umfrage unter Familien im Land durchgeführt, wie es ihnen mit den aktuellen Krisen geht.

Inflation großes Thema

Was die Frau aus Brackenheim berichtet, deckt sich mit dem Erleben vieler Nutzerinnen und Nutzer - die meisten Teilnehmenden sagen, sie sparen an Strom und Heizung. Gleichzeitig müssen die meisten, wie auch die Nutzerin aus Brackenheim, noch nicht an die Reserven ran. Allerdings ist die SWR Umfrage nicht repräsentativ und es zeigt sich, dass vermutlich viele einkommensstarke Familien mitgemacht haben. Ein kleinerer, aber nicht unerheblicher Anteil sagt: "Es ist sehr knapp" oder "Wir müssen schon an die Ersparnisse ran".

Weitere Themen, die häufig genannt wurden, sind die Energieversorgung, der Krieg in der Ukraine als viel diskutiertes und emotional belastendes Thema, sowie der Klimawandel. Corona spielt fast keine Rolle mehr. Persönliche Probleme, die nicht unbedingt von außen kommen, sondern aus einer Krankheit oder einer persönlichen Beziehung resultieren, belasten außerdem.

Im SWR 4 Gespräch erzählt SWR Reporterin Alice Robra wie die Familie aus Brackenheim ihr Leben meistert, obwohl sie ein Kind mit schwerer Behinderung hat.