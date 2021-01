per Mail teilen

Eine falsche Polizistin hat am Donnerstag in Güglingen (Kreis Heilbronn) einen Autofahrer verfolgt und bedroht. Laut Polizei folgte die 27-Jährige dem Mann, nachdem er sie auf der Straße überholt hatte. Als er bei seiner Wohnung ankam, stieg die Frau aus ihrem Auto und zeigte dem Autofahrer, dass sie eine Pistole bei sich trug. Sie sagte, dass er aufpassen solle, da sie eine Polizeibeamtin außer Dienst sei und fuhr weg. Die Polizei fand in ihrem Auto eine Softair-Waffe. Zudem hatte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Sie soll bereits öfter als falsche Polizistin aufgetreten sein. Die Polizei bittet um Hinweise.