per Mail teilen

Falsche Polizisten haben in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) Geld und Wertsachen im Wert von rund 20.000 Euro erbeutet. Die Betrüger riefen bei einer Frau an und erzählten ihr eine Geschichte über eine ausländische Einbrecherbande. Sie behaupteten, die Frau solle das nächste Opfer der Bande sein. Die angeblichen Polizisten brachten das Opfer dazu, Geld und Wertsachen zu übergeben. Die echte Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und einfach aufzulegen.