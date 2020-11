Unbekannte Täter haben in Weinsberg-Wimmental (Kreis Heilbronn) eine 73-Jährige um etwa 23.000 Euro betrogen. Die Täter nutzten dabei eine bekannte Masche und gaben sich als angebliche Polizisten aus, die Erspartes kurz in Sicherheit bringen müssten. Die echte Polizei berichtet, dass es in den vergangenen Tagen in der Region wieder häufig solche betrügerischen Anrufe gab.