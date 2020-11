Erneut haben falsche Polizisten einen hohen Geldbetrag erbeutet. Diesmal wurde eine Rentnerin aus Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) um mehrere hunderttausend Euro betrogen. Vor knapp zwei Monaten nahmen die Betrüger laut Polizei das erste Mal Kontakt zu der älteren Frau aus Gaildorf auf - mit der bekannten Masche, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien. Um der Sache Nachdruck zu verleihen, gab sich ein Betrüger auch als Staatsanwalt aus. Mit Erfolg: Die Rentnerin legte in gleich fünf Fällen Bargeld zur Abholung bereit - das letzte Mal am vergangen Sonntag - insgesamt mehrere 100.000 Euro. Nach Zeugenangaben sei das Geld von einem Mann zwischen 25 und 30 Jahren abgeholt worden, berichtet die Polizei. Dies ist bereits der dritte Fall innerhalb von zwei Wochen, in dem falsche Polizisten große Geldsummen erbeutet haben: In Heilbronn-Sontheim waren es die Gold- und Silbermünzen eines 80-Jährigen im Wert von 20.000 Euro, in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) der Goldschatz einer 71-Jährigen im Wert von 100.000 Euro.