Die Polizei hat drei falsche Polizeibeamte festgenommen, die versucht hatten, einen Mann aus Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) um sein Vermögen zu bringen. Die falschen Polizisten erbeuteten bereits im Februar Geld von dem 65-Jährigen, so die Polizei. Er hatte ihnen demnach geglaubt, dass ein Vermögen in Gefahr sei. Sie behaupteten dann, dass er ihnen Falschgeld übergeben hatte und wollten mehr. Der Mann schöpfte Verdacht und verständigte die echte Polizei, die den Männern bei der vermeintlichen Geldübergabe am Donnerstag eine Falle stellte. Die 19 bis 25-jährigen Männer sitzen in Untersuchungshaft.