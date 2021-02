Falsche Polizeibeamte haben in Bad Mergentheim Goldmünzen im Wert von 100.000 Euro erbeutet. Ein Unbekannter hatte am Mittwochabend eine 71-Jährige Frau angerufen und sich als Polizist ausgeben. Er behauptete, dass bei einem Überfall ihre Adresse gefunden und ihr Eigentum möglicherweise in Gefahr sei. Nachdem sich der falsche Polizeibeamte das Vertrauen der 71-Jährigen erschlichen hatte, gab diese ihm Informationen über eine private Münzsammlung. Schließlich brachte er die Frau dazu, die Münzen gestern Morgen aus einem Bank-Schließfach zu holen und an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Laut Polizei gab es in den vergangenen Tagen im Main-Tauber-Kreis zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten.