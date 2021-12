"Dachhaie" in Neckarsulm: Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor unseriösen Handwerker, die am Freitag in Neckarsulm aufgetaucht sind. Die Männer überredeten einen 85-Jährigen an der Haustür, sein Garagendach abdichten zu lassen. Nach getaner Arbeit kündigten sie an, noch einmal wieder zu kommen, was sie auch taten. Sie holten den hilflosen Mann mit ihrem hellen Transporter ab und fuhren zu einer Bank. Sie parkten auf dem Kolpingparkdeck und forderten 10.000 Euro von dem Senior. Eine Bankmitarbeiterinn schöpfte Verdacht und rief die Polizei. Das hatten die Betrüger offenbar gemerkt. Sie flüchteten und ließen den Senior zurück. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch die Abdichtung der Garage äußerst unprofessionell war. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Transporter oder den Männern machen können. Sie warnt außerdem ausdrücklich vor dieser Masche. Immer wieder werden ältere Menschen von sogenannten "Dachhaien" betrogen, die vorgeben bei einer zufälligen Vorbeifahrt Schäden am Dach entdeckt zu haben. Diese würden sie sodann kostengünstig beseitigen. Jedoch wird am Ende eine völlig überhöhte Rechnung präsentiert und die geleistete Arbeit ist minderwertig.