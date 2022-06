per Mail teilen

In der Deutschen Eishockeyliga 2 haben die Heilbronner Falken zu Hause gegen Tabellenführer Bad Nauheim (Wetteraukreis) mit 3:4 nach Verlängerung verloren. In der Tabelle stehen die Falken auf Platz fünf. Die Bundesliga-Ringer der Red Devils Heilbronn haben sich zu Hause gegen Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) mit 30:8 durchgesetzt und sind Tabellenführer in der Gruppe West.