Falken verlieren gegen Selber Wölfe mit 1:2

Die Heilbronner Falken haben das erste Playdown-Duell am Mittwochabend verloren. Das Spiel gegen die Selber Wölfe endete mit 1:2.

Niederlage im ersten Playdown-Duell und das, obwohl die Heilbronner Falken klar im Heimvorteil waren: Mit 1:2 hat die Mannschaft von Trainer Martin Jiranek das Spiel gegen die Selber Wölfe am Mittwochabend verloren.

Zuversicht war groß

Auch wenn die Zuversicht vor dem Spiel bei Trainer und der Mannschaft groß war - nun geht der Kampf um den Klassenerhalt weiter. Trainer Jiranek sagte dem SWR vor dem Spiel, die Mannschaft sei motiviert und habe an den vergangenen Wochenenden immer besser gespielt. Doch die gute Motivation konnte das Team dann aber wohl doch, anders als erwartet, nicht in das erste Duell der Playdown-Runde mitnehmen. Die Falken versuchten zwar immer wieder die Partie zu wenden, heißt es in ihrer Mitteilung, doch in letzter Konsequenz gab es "keine gefährlichen Abschlüsse vor dem Tor [...], so dass die Partie vor sich hin tröpfelte."

Bereits am Freitag spielen die Falken dann in Selb, hier müssen sie den Ausgleich in der Serie schaffen.