In der Deutschen Eishockey Liga zwei haben die Heilbronner Falken zuhause gegen die Kassel Huskies mit 1:2 verloren. In der Tabelle stehen die Falken auf Platz sieben. In der Basketball-Bundesliga ist das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel der Hakro Merlins Crailsheim gegen Bamberg verschoben worden. Mehrere Bamberger Spieler seien mit dem Corona-Virus infiziert, so die Merlins in einer Mitteilung.