Zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben die Heilbronner Falken beide Spiele verloren. Nach der 2:5-Niederlage am Freitag in Freiburg unterlagen die Heilbronner Gastgeber am Sonntagabend den Tölzer Löwen mit 3:6. Damit sind sie vorerst Tabellenletzte. Auch in der vergangenen Saison waren die Falken mit einer doppelten Niederlage gestartet.