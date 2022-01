Falkenspiel wegen Corona-Quarantäne verlegt

Das für Sonntagabend angesetzte Heimspiel der Heilbronner Falken gegen die Lausitzer Füchse in der Deutschen Eishockey Liga zwei ist abgesagt worden. Grund sei die behördlich angeordnete Quarantäne für das Team der Falken nach mehreren Corona-Fällen und eine nachgewiesene nicht erreichte Spielfähigkeit, heißt es von den Falken. Die Partie wurde nach Rücksprache mit allen Beteiligten auf den 1. März verlegt. Dann, so heißt es, empfangen die Falken die Füchse um 20 Uhr in der Heilbronner Eishalle. Bereits zuvor wurde das Spiel am Freitag gegen die Bayreuth Tigers auf den 23. Februar verlegt - das geschah allerdings auf Antrag der Gegner.