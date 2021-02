Der Eishockey-Zweitligist Heilbronner Falken hat seinen Cheftrainer Michael Zeiter mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Sein Nachfolger wird der Kanadier Bill Stewart, teilt der Verein mit. Mit der Beurlaubung von Zeiter haben die Verantwortlichen auf den bisherigen Saisonverlauf reagiert. In der Deutschen Eishockey Liga zwei stehen die Falken momentan auf dem letzten Platz. Der neue Cheftrainer Bill Stewart soll laut Verein am Sonntag aus Kanada anreisen. Anschließend müsse er in Quarantäne. Der 63-Jährige könne eine beeindruckende Karriere als Spieler und Trainer vorweisen, heißt es. Neben Trainerstationen unter anderem in Kanada oder den USA, war er überwiegend in der DEL aktiv und feierte 2001 dort mit den Adler Mannheim den Meistertitel.