In der Deutschen Eishockey Liga zwei haben die Heilbronner Falken am Sonntagabend zu Hause gegen die Tölzer Löwen mit 6:5 gewonnen. In der Basketball-Bundesliga gewannen die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bereits am Samstag zu Hause gegen Hamburg mit 90:73. Und die Bundesliga-Ringer der Red Devils Heilbronn haben sich auswärts in Neuss mit 27:5 durchgesetzt.