In den Best of Seven in der Zweiten Eishockey-Bundesliga DEL2 haben die Heilbronner Falken mit 3:2 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. Damit steht es im Viertelfinale insgesamt 2:0 für die Falken. Morgen treten die Heilbronner um 17 Uhr in Dresden an.