Heilbronner Falken gewinnen mit 5:2 gegen Weiden

Die Heilbronner Falken haben gegen die Blue Devils Weiden gewonnen. Mit 5:2 konnten sie das Spiel in der Oberpfalz für sich entscheiden. Jetzt sind sie Tabellenzweiter.

Es läuft derzeit rund bei den Heilbronner Falken - es folgt ein Sieg auf den anderen. Am Sonntagabend nun der neunte in Folge: Das Spiel gegen die Blue Devils Weiden endet mit 5:2. Damit sind die Falken das erste Team der Eishockey-Oberliga Süd, das einen Sieg beim Tabellenführer holen konnten. Und mit neun Siegen in Folge im Gepäck sind die Falken jetzt Tabellenzweiter.

"Einfach nur der Wahnsinn", schreiben die Falken auf ihrer Facebook-Seite:

ENDSTAND! Einfach nur der Wahnsinn – 5:2 Sieg gegen den Ligaprimus aus Weiden

Zu Gast in der Oberpfalz

Die Vorzeichen schienen vor dem Spiel in Weiden nicht ganz optimal: Die Blue Devils waren zu Hause noch ungeschlagen und sie führen die Südgruppe an. Doch davon ließen sich die Heilbronner Falken nicht abschrecken. Die Mannschaft startete zwar mit hohem Tempo, konnte aber nur mit einem Unentschieden in die erste Pause gehen. Danach kamen die Spieler aber umso stärker zurück, erspielten sich gleich mehrere Chancen und entschieden das Spiel am Ende für sich.

Die Freude der Fans war nach dem Sieg groß. "Derzeit kann man den Hut vor der Mannschaft gar nicht tief genug ziehen", schreibt ein User unter dem Facebook-Post der Mannschaft. Und auch viele anderen gratulieren zu Sieg. Die Hoffnung auf ein Wiederaufstieg in die DEL2 ist jetzt also groß.