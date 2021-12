Falken gewinnen - Merlins verlieren

In der Deutschen Eishockeyliga 2 haben die Heilbronner Falken zu Hause gewonnen. Sie besiegten den ESV Kaufbeuren mit 5:2. Die Falken sind jetzt auf Platz 6 der DEL2-Tabelle.

In der Basketball-Bundesliga haben die Hakro Merlins Crailsheim auswärts verloren. Sie unterlagen in Frankfurt den Fraport Skyliners mit 80:73. In der Tabelle belegen die Merlins Platz 9. Am Mittwoch geht es in der Arena Hohenlohe in Ilshofen weiter: Im FIBA Europe Cup treffen die Merlins auf Reggio Emilia. Tip-off ist um 19 Uhr.