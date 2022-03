per Mail teilen

In der Deutschen Eishockey Liga zwei haben die Heilbronner Falken am Sonntag auswärts gewonnen. Sie besiegten die Lausitzer Füchse mit 6:3. Bereits kommenden Dienstag treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander, dann werden die Lausitzer Füchse im Heilbronner Eisstadion am Europaplatz zu Gast sein.