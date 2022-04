In der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben die Heilbronner Falken am Freitagabend den ESV Kaufbeuren auswärts 3:2 besiegt. In der Tabelle stehen die Heilbronner auf Platz sieben. Zum Heimspiel morgen gegen den EV Landshut sind erneut 500 Zuschauer zugelassen, 85 Tickets sollten am Samstag online in den freien Verkauf gehen.