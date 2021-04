Heilbronner Falken aus Playoffs ausgeschieden

Die Heilbronner Falken sind aus der Playoff-Runde in der Deutschen Eishockeyliga 2 ausgeschieden. Zum dritten Mal in Folge verloren sie am Abend gegen die Kassel Huskies, diesmal mit 6:9. Die Heilbronner waren stark geschwächt, da zahlreiche Leistungsträger in Corona-Quarantäne waren.