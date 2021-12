per Mail teilen

In der Fairtrade-Stadt Künzelsau (Hohenlohekreis) gibt es jetzt auch fair gehandelte Schokolade zu kaufen. Bisher wurde nur Kaffee angeboten, so die Stadt in einer Mitteilung. Künzelsau ist eine von rund 700 Fairtrade-Towns. Die Titelverleihung war 2015 und muss alle zwei Jahre neu erworben werden.