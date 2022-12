Faire Mobilität: Im Einsatz gegen Ausbeutung

Viele Menschen aus Osteuropa, die in Deutschland arbeiten, kennen ihre Rechte hier nicht. Eine Initiative will aufklären helfen.

Ob im Schlachthof, bei der Ernte, in der Pflege oder am Lkw; das mehrsprachige Team von "Faire Mobilität" klärt Arbeitnehmer aus Osteuropa über ihre Rechte in Deutschland auf. Dabei verschlägt es das Team von "Fair Mobilität" auch in die Region Heilbronn-Franken. Aleksandra Grobelna und Adnan Džibrić sind dazu am Rastplatz Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) unterwegs. Sie verteilen mehrsprachige Infoflyer und sprechen mit Fernfahrern aus Osteuropa, um diese über Ihre Arbeitnehmerrechte und den Deutschen Mindestlohn aufzuklären. Adnan und Alexandra gehören zum Beratungsnetzwerk "Faire Mobilität", dessen Ziel nach eigenen Angaben eine gerechte Arbeitnehmerfreizügigkeit ist.

Branchenschwerpunkte der Beratungstätigkeit sind das Transportgewerbe, die häusliche Pflege, die Landwirtschaft, Paketdienstleister, das Baugewerbe und die Fleischindustrie. Hier arbeiten besonders viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund DGB kommt es häufig zu Verstößen gegen den Mindestlohn, werden Gesetze umgangen oder zustehende Sozialleistungen verwehrt.

Ausbeutung und der Trick mit den Spesen

Das deutsche Arbeits- und Sozialrecht ist kompliziert. Wer kaum Deutsch kann, hat es schwer, sich über seine Rechte zu informieren. "Ein Fahrer aus Nordmazedonien, der für eine bulgarische Spedition fährt, hat eben stolz erzählt, dass er 40 Euro pro Tag verdient", sagt Adnan, "ein klarer Mindestlohnverstoß". Zwar zahlt die Spedition des Fahrers wohl auch noch Spesen, doch die laufen an der Sozialversicherung vorbei. Wird der Fahrer krank, habe er weniger Anspruch auf Krankengeld, erklärt Adnan.

Dass ein Teil des Lohns in Spesen ausgezahlt werde, komme häufig vor, meint der 30-Jährige. Er spricht neben Deutsch auch noch Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. Die Kollegin Aleksandra ist 28, kommt ursprünglich aus Kalisz bei Posen und berät vor allem auf Polnisch. Wenn die beiden nicht draußen unterwegs sind, bearbeiten sie Anfragen vom Büro in Stuttgart aus.