In Obereisesheim (Kreis Heilbronn) hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fahrzeug kam in einer Gasse von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein weiteres Fahrzeug musste ausweichen und prallte gegen eine Laterne. Der Fahrer des Unfallwagens wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.