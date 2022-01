per Mail teilen

Auf der Stadtbahnlinie 42 zwischen Heilbronn und Sinsheim fallen am Mittwoch einzelne Fahrten aus. Grund seien kurzfristige Krankmeldungen beim Kooperationspartner DB Regio, so die Albtalverkehrsgesellschaft auf ihrer Internetseite. Demnach wurden bisher zwei Fahrten am Morgen und Vormittag gestrichen. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der Albtalverkehrsgesellschaft.