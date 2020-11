Die Stadt Heilbronn hat jetzt einen vierten Fahrradzähler im Stadtgebiet in Betrieb. Damit soll herausgefunden werden, wie viele Radfahrer unterwegs sind. Der Zähler steht im Stadtquartier Neckarbogen, die Stadt hat ihn vom Land als Preis für die Auszeichnung "fahrradfreundliche Kommune" erhalten. Die bisherigen drei Fahrradzähler im Stadtgebiet haben allein in diesem Jahr bis jetzt 830.000 Radfahrer gezählt. Inzwischen würden mehr als 15 Prozent aller Hauptwege in der Stadt per Rad zurückgelegt, sagte Baubürgermeister Wilfried Hajek. Mit den gewonnenen Daten soll die Planung der Radinfrastruktur in Heilbronn verbessert werden.