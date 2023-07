Ein 15-Jähriger ist wegen mehrerer Delikte zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Er hatte bei einer Attacke in Bad Mergentheim eine Radfahrerin tödlich verletzt.

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Seniorin ist ein 15-Jähriger vom Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Kammer sprach den Jugendlichen am Mittwoch unter anderem der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche, der zur Tatzeit 14 Jahre alt war, im Januar eine 78-jährige Frau in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) unvermittelt und ohne Grund vom Fahrrad gestoßen hat. Die Frau stürzte auf den gepflasterten Bürgersteig, verletzte sich am Kopf und starb einen Tag später im Krankenhaus. Der Junge und die Frau sollen sich nicht gekannt haben.

Jugendlicher war schon polizeibekannt

Der Jugendliche war schon vor dem Angriff in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wegen weiterer Straftaten polizeibekannt. Verurteilt wurde er am Mittwoch neben Körperverletzung mit Todesfolge daher auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahl in acht Fällen und Sachbeschädigung in zwei Fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm unter anderem auch vorgeworfen, einen Rollstuhlfahrer angegriffen und verletzt zu haben.

Laut Landgericht Ellwangen war der nun Verurteilte im Prozess weitgehend geständig. Es sei bei der Verhandlung ein deutlich erhöhter Erziehungsbedarf zum Ausdruck gekommen, hieß es. Bis das Urteil rechtskräftig ist, bleibe der 15-Jährige weiter in einem Heim der Jugendhilfe untergebracht.

Land will Straftaten junger Menschen künftig anders bewerten

Gelb, Orange und Rot - mit diesen Farben sollen Straftaten junger Menschen künftig bewertet werden. Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Kategorie Rot umfasse dabei Jugendliche, die schwere Straftaten begehen, Orange mögliche Intensivtäter und Gelb solche, deren kriminelle Karriere sich noch nicht verfestigt hat, die aber mehr als episodenhaft straffällig werden. Wichtiger als die Anzahl der Straftaten sollen bei der Bewertung künftig Faktoren wie die Verletzung der Opfer, das verwendete Tatmittel oder das Alter werden. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche, deren Verhalten zu Gewaltkriminialität tendiert, früher in den Fokus rücken. Laut Strobl sollen die Behörden mit diesem Verfahren "früher und gezielter auf strafrechtlich auffälliges Verhalten reagieren" können.