Bündnis Mobilitätswende veranstaltet Fahrradkorso

Das Bündnis Mobilitätswende veranstaltet am Freitagnachmittag in Schwäbisch Hall einen Fahrradkorso, um auf die Situation von Radfahrern im Straßenverkehr hinzuweisen. Start ist um 16 Uhr auf dem Haller Marktplatz. Von dort aus ist die Route durch Steinbach und Hessental am Schenkensee vorbei zurück zum Marktplatz geplant. Bei mehr als 16 Teilnehmern darf nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf den Straßen nebeneinander im Pulk gefahren werden, heißt es. Für Kinderräder sei die Tour nicht geeignet.