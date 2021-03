Beim großen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat die Stadt Heilbronn mit der Note 3,9 abgeschnitten. Im Vergleich zum Test 2018 wurde der Stadt eine "relative Konstanz" bescheinigt. Positiv im Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größenordnung wird in Heilbronn die Fahrradförderung in jüngster Zeit bewertet. Es gebe auch eine gezielte Werbung für das Radfahren und die Oberflächen der Radwege seien gut. Kritik gibt es in der Studie am Mangel an öffentlichen Fahrrädern, zudem komme es in Heilbronn zu Konflikten mit Fußgängern. Die Stadt belegt beim Fahrradklima-Test Rang 11 der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern. Bundesweit hatten in der Umfrage rund 230.000 Fahrradfahrer abgestimmt.