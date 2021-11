Fahrradfahrer grapscht erneut Frauen an

Seit Ende August mehren sich in Heilbronn Fälle, in denen ein unbekannter Fahrradfahrer Frauen beim Vorbeifahren auf das Gesäß schlägt. Der vorerst letzte Fall dieser Art ereignete sich am Mittwoch in den Weinsberger Straße, als ein Mann auf seinem Rad an einer 47 Jahre alten Frau vorbeifuhr und ihr mit der Hand aufs Gesäß schlug. Die Frau ging weiter, traf aber kurze Zeit später erneut auf den Radfahrer. Diesmal schlug ihr der Mann so stark in den Rücken, dass sie sich ärztlich behandeln lassen musste. Schon in den vergangenen Wochen war es zu mehreren ähnlichen Fällen gekommen, daher sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Radfahrer geben können oder selbst Opfer einer solchen Tat geworden sind.