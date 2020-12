Wer am Montagmorgen mit dem Fahrrad in der Schwäbisch Haller Innenstadt unterwegs war, wurde mit einem Schokoherzen belohnt. Die Stadt will damit diejenigen beschenken, die etwas für ihre Gesundheit tun und gleichzeitig das Klima schonen. Außerdem soll auf die Fahrradbeleuchtung aufmerksam gemacht werden. Die Aktion fand an drei Orten statt: Am Schulzentrum Ost, am Schulzentrum West und auf der Henkersbrücke. Die städtische Klimaschutzbeauftragte und der ADFC Schwäbisch Hall haben die gemeinsame Aktion organisiert.