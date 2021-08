In Heilbronn haben am frühen Freitagabend rund 50 Radlerinnen und Radler an einer Fahrraddemo für mehr Klimaschutz teilgenommen. Nach einer Kundgebung am Götzenturm radelten sie zur Festhalle Harmonie. Aufgerufen hatte „Heilbronn for future“ - ein freier Zusammenschluss von Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen. Sie fordern ein entschlosseneres Umsetzen des Pariser Klimaabkommens.