Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es einige Änderungen in der Region. Im Streit um gestrichene Zugverbindungen in Lauffen und Nordheim im Kreis Heilbronn gibt es einen Kompromiss. Kommunen und Verkehrsministerium haben sich darauf geeinigt, in der Stunde zwischen 6 Uhr und 7 Uhr nur noch einen Halt zu streichen, statt zwei, wie bisher geplant. Außerdem weitet der Landkreis Heilbronn im Bottwar- und im Schozachtal sein Buslinien-Angebot deutlich aus, und auf Stadtbahnlinien gibt es neue Frühverbindungen. Auch im Main-Tauber-Kreis werden Abfahrtzeiten von Bussen und Bahnen auf vielen Linien angepasst.