Bei der Öffentlichkeitsfahndung in einem Fall des mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist in Brackenheim ein Mann festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei. Dabei handele es sich aber lediglich um eine Personenüberprüfung, so ein Sprecher. Diese sei noch nicht abgeschlossen. Erst am Freitagnachmittag war die Polizei mit dem Fall in Cleebronn an die Öffentlichkeit gegangen. Ein unbekannter Mann soll am Nachmittag des 19. Augusts in einem Gebüsch gegenüber der Grundschule Cleebronn einen zwölfjährigen Jungen bedroht und sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige trug zur Tatzeit laut Polizei ein blaues T-Shirt mit weißen Punkten, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Phantombild des mutmaßlichen Täters ist auf der Fahndungsseite der Polizei abrufbar.