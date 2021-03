per Mail teilen

Die Polizei fahndet weiter nach einem Mann, der in Cleebronn (Kreis Heilbronn) einen Lebensmittelmarkt überfallen hat. Der Mann sei am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss in den Markt gekommen und habe die Besitzerin mit einer Pistole bedroht, teilte diese mit. Der Täter forderte sie auf, Geld herauszugeben. Weil sie laut aufschrie, ergriff der Mann ohne Beute die Flucht. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber die Gegend ab. Der Laden war bereits im Januar 2019 Opfer eines versuchten Überfalls. Die Besitzerin geht nicht von einem Zusammenhang aus. Diesmal habe sich der Täter ganz anders verhalten.